ОНК: Осужденные за теракт в «Крокусе» до конца жизни будут находиться в «гробу»

Мельников рассказал, что ждет осужденных за теракт.

Ответственный секретарь комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что осужденные за теракт в «Крокусе» до конца жизни будут находиться «в так называемом гробу (это камера 4-6 квадратных метров)».

Он рассказал, что им придется передвигаться согнутом положении и заведенными за спину руками. Контактировать с ними будет запрещено.

«Вероятнее всего, они больше никогда не увидят своих детей. Пожизненное лишение свободы — это страшно, я видел людей на пожизненном, большинство просят о скорой смерти», — сказал он ТАСС.

Мельников уточнил, что выступает против смертной казни.

22 марта 2024 года произошел теракт в «Крокус сити холле». По последним данным, жертвами стали 143 человека.