Оргии на барной стойке и кишечная инфекция: в Новосибирске закрыли семь заведений

В Новосибирске за год закрылось семь заведений. Сиб.фм публикует информацию о том, какие бары и рестораны перестали работать.

Drovamuka

Владельцы кофейни «Шансонье» на Красном проспекте решили заменить её на бар с пиццей под названием Drovamuka. Несмотря на успешное начало и расширение до целого этажа, а также открытие франшизного «брата» на площади Маркса, концепция заведения перестала соответствовать ожиданиям владельцев. Поэтому они закрыли точку на Красном проспекте, а затем и на левом берегу.

Stara Praga

Одно из старейших непрерывно действовавших заведений, ресторан, не смог дожить до своего 25-летия и отметить его в октябре. Ранее он был известен как первое место с чешской кухней и атмосферой, привлекавшей свою армию поклонников, вспоминая фигуру сидящего в уголке Швейка. Однако с течением времени в городе появились новые пивные рестораны, в том числе чешские по концепции. Новые поколения предпочитали «крафтовое пиво», далекое от чешских традиций. Смена владельца в 2016 году также не принесла изменений в работе заведения. Ресторан оставался открытым, возможно, из-за недостатка желающих арендовать помещение для нового проекта.

InKitchen

Служба доставки готовой еды, запущенная в 2021 году, предложила клиентам инновационный подход к обслуживанию. Компания доставляла качественные блюда, приготовленные из отборных продуктов, в многоразовых стеклянных и металлических контейнерах с регулярно обновляемым меню.

Однако, несмотря на уникальный концепт, сервис столкнулся с трудностями. Условия заказа за день, доставки в определенное время и абонентская плата оказались слишком жесткими для клиентов. Высокие издержки на сбор и мытье посуды, а также низкая удерживаемость подписок после акционного периода, привели к финансовым затруднениям.

Попытки изменить условия и расширить ассортимент продуктов не принесли желаемого эффекта. В итоге, владельцы приняли решение о закрытии сервиса. Последние дни работы компании были отмечены добавлением витрины с десертами и предложением кофе для клиентов в зале, но это не спасло бизнес от прекращения деятельности.

ООО «Тэслим»

Деятельность предприятия общественного питания ООО «Тэслим» была приостановлена после обнаружения острой кишечной инфекции у 25 человек.

Согласно постановлению Советского районного суда города Новосибирска, предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, согласно статье 6.6 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. В результате назначено наказание в виде приостановления деятельности на 30 дней до 18 февраля 2024 года.

Nebar

Скандальный бар Nebar закрыли из-за различных случаев разврата. То кто-то кому-то сядет на лицо, то на барной стойке ласкают обнаженную девушку.

Перед своим закрытием бар собирался устроить голую вечеринку. Однако все прошло тихо. Точной даты закрытия тогда владельцы не назвали. Однако бронь столов была открыта. На вопрос о голой вечеринке администрация отвечала, что заведение закрыто.

Кофейни Sherwood

На месте банкротившейся сети PRIMETIME COFFEE начинает свою работу новый проект под названием «Шервуд». Одно из его заведений, расположенное на площадке перед «Универсамом» на улице Ленина. Ещё одна точка открылась на первом этаже офисного здания на той же улице. Однако конкуренция в центре города, где кофеен не хватает, оказалась непростой, и для привлечения клиентов пришлось применять акции и скидки через промоутера. По итогу, кофейня закрылась.

«Дрова еда и бургеры»

На Красном проспекте закрылся бар, который привлекал внимание своей необычной подачей бургеров «на полене» и атмосферой. Однако он не смог продержаться долго из-за нестабильного потока посетителей. Заведение работало шесть лет и завершило свою деятельность в июле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бар «Элтон» в Новосибирске сменит название после обвинения в экстремизме.