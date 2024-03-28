Певица Слава призвала простить Кологривого после инцидента в баре Новосибирска

Она призналась, что ей больно и стыдно за то, что в сети остались неприятные видео с ее участием.

Певица Слава выразила поддержку актеру Никите Кологривому, который получил возможность сыграть роль Владимира Жириновского в байопике о политике.

В своих социальных сетях она попросила поклонников и коллег простить артиста за его прежние поступки.

Слава поделилась своим опытом трудных времен после пластических операций. Она отметила, что несмотря на все сложности, не отказывается от высказанных ранее слов, включая те, которые произнесла в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, на чьей машине уехал Никита Кологривый после 7 дней ареста в Новосибирске.