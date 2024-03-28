Под Новосибирском за миллиарды построят теплицы для овощей

Группа компаний «Горкунов» планирует построить под Новосибирском новый тепличный комплекс для выращивания овощей.

«Мы тесно контактируем. Рассматривается еще один дополнительный проект по строительству еще одного тепличного комплекса. Такие проекты у нас не реализовывались давно. Полагаю, что в вопросе инвестиций речь идет на миллиарды рублей, 2-4 млрд рублей», — сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Теплицы разместят на площади до десяти гектаров, они расположатся рядом с уже действующем комплексом компании. Сейчас ведутся изыскательские работы, просчитаны необходимые энергетические потребности для нового производства.

В Новосибирской области у «Горкунова» уже есть три тепличных комплекса: «Толмачевский», «Обской» и «Новосибирский». Специалисты предприятия выращивают 29 сортов роз, в 2026 году планируется запуск производства орхидей Фаленопсис в горшках.

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