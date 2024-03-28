Полицейские смогли установить машину террористов по видео в горящем «Крокусе»

В МВД рассказали, как полицейские установили автомобиль террористов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как полицейские смогли установить автомобиль, на котором террористы пытались скрыться.

По ее словам, сотрудники МВД, начальник полиции Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков из управления МВД по Красногорску, взломали дверь серверной в «Крокусе» во время пожара.

Они посмотрели видеозаписи вместе с сотрудниками ФСБ до того, как огонь достиг этого места.

Благодаря этому удалось оперативно найти маршрут нападавших, а после задержать их.

Напомним, что при теракте в «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибло 143 человека.