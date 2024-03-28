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вчера 23:20
общество

Семь передвижных комплексов фиксации ПДД закупят в Новосибирске за 22 млн

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске запланирована закупка семи передвижных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Информация о планируемой закупке опубликована на сайте Госзакупок. Камеры будут предназначены для фотографирования нарушений, таких как движение по обочине, превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности, а также использование мобильных телефонов во время вождения.

Подрядчик, который выиграет контракт, обязан установить инфракрасные прожекторы, транспортировочные ящики, зарядные устройства, штативы, а также предоставить ноутбук с сумкой. Заказчиком данного контракта выступает ГКУ НСО «Управление контрактной системы».

Максимальная стоимость контракта составляет 22 миллиона 197 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 апреля текущего года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске юрист объяснила, как сдать билет на мероприятие после теракта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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