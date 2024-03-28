В Новосибирске юрист объяснила, как сдать билет на мероприятие после теракта

Юрист рассказала, можно ли сдать билет на концерты, которое должно пройти в апреле или мае.

В пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибло 143 человека. Из-за трагедии люди массово решили отказаться от посещения многолюдных мест и больших мероприятий, так как опасаются за свою жизнь.

В разговоре с «АиФ-Новосибирск» юрист Елена Попова рассказала, можно ли сейчас сдать билеты на концерты, которые должны пройти в апреле или мае.

Так, при ситуациях, когда концерт отменяют, переносят, при введении режима повышенной готовности или ЧС на возврат билета действуют особые правила. Абонементы и экскурсионные путевки можно сдать в рамках Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 442.

Правила применимы в том случае, если билеты были приобретены в рамках спецпрограмм и акций. Тогда организаторы обязаны вернуть полную стоимость билета. При этом необходимо предоставить заявление и документы, удостоверяющие личность.

По словам юриста, если мероприятие было перенесено, то соответствующее заявление на возврат нужно будет отправить в течение 9 месяцев, а если оно было отменено — в течение 6 с даты отмены соответствующего режима.

Вернуть деньги за билеты обязаны в течение 180 дней с момента получения заявления покупателя.

Зрители имеют право отказаться от посещения спектакля и сдать билеты даже на будущие месяцы.