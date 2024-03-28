Школьница из Новосибирска снялась в программе «Мама в 16»

Девушка родила двойняшек — мальчика и девочку.

27 марта вышел новый эпизод реалити-шоу «Мама в 16». Героиней выпуска стала Юлия из Новосибирска.

15-летняя девочка мечтала стать поваром-кондитером, никогда не пропускала школу и шла на золотую медаль. Она познакомилась с 23-летним Иваном в тату-салоне, когда Юля пришла «набивать» себе татуировку в память о своем умершем папе.

Известно, что Иван сирота, рос в детдоме в Чите, а после выпуска со своим лучшим другом автостопом приехал в Новосибирск.

В конце эпизода Иван сделал приложение Юле.

Напомним, что житель Новосибирска снялся в сериале про геймеров на телеканале ТНТ.