Спецназ рубил дерево, на котором прятался террорист «Крокуса» Мирзоев при задержании

Бойцы СОБР приняли решение рубить дерево.

В результате операции по поимке террориста Далерджона Мирзоева, участвовавшего в расстреле мирных граждан в «Крокус Сити Холле», сотрудники СОБР «Партизан» Управления Росгвардии по Брянской области обнаружили преступника на дереве в лесу.

После того как кинолог с собакой потеряли след, спецназовцы продолжили поиск интуитивно. Они обнаружили подозреваемого благодаря тепловым приборам.

Несмотря на приказы слезть на землю, преступник не подчинялся. Было принято решение обезвредить его, срубив дерево. После этого он был передан ведомствам МВД.

Напомним, что 22 марта четверо террористов ворвались в подмосковный «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по людям. После этого они подожгли концертный зал. После злодеяния террористы пытались скрыться. По данным ФСБ они ехали в сторону Украины, где их должны были встретить. В Брянской области их задержали силовики.

Ранее Сиб.фм сообщал, что напавший на «Крокус Сити Холл» Мирзоев занимался ММА в Новосибирске.