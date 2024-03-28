Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции уничтожили очередной ряд военной техники противника, в том числе иностранного производства, а также ликвидировали сотни украинских боевиков.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. Враг потерял около двух десятков солдат и три автомобиля. Также поражены две гаубицы производства США, два орудия Д-20, самоходная пушка, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка ДНР. Противник лишился около 220 боевиков, двух танков, двух боевых машин и трех авто. Также были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделение группировки войск «Центр» улучшили положение «по передку», нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи ДНР. Потери противника составили до 255 человек, ликвидированы две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубица М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и отразили три контратаки 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское ДНР. Враг потерял до 60 солдат, два бронетранспортера, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении войска «Днепра» поразили скопление живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Осокоровка Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 40 военных и две боевые бронированные машины.

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