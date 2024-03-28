Стала известна судьба пропавшего при теракте в «Крокусе» жителя Новосибирска Будько

Новосибирец появился в списках погибших после теракта.

Во время теракта 22 марта вечером в торговом центре «Крокус Сите Холле» в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» ворвались террористы и начали расстреливать всех, кто находился в зале.

Уточняется, что новосибирец Григорий Будько пришел на концерт с тещей, а после расстрела о нем ничего не было известно — он не числился как пропавший или погибший.

Тогда тревогу забила жена Григория, которая в социальных сетях опубликовала информацию о нем.

Спустя время ГУ МЧС России со ссылкой на московский Минздрав, обновило предварительный список погибших во время теракта, в котором оказался новосибирец со своей тещей.

У него новосибирца осталась жена и пятилетняя дочь, которая еще не знает о трагедии.