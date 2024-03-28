В чате завербовавших террористов «Крокуса» нашли еще одного гражданина Таджикистана

В чате, где завербовали террористов «Крокуса», нашли еще одного гражданина Таджикистана

В чате, где были завербованы террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, выявили гражданина Таджикистана, незаконно жившего в России.

Ахмад Файзулохонзода приехал в Санкт-Петербург 19 января этого года, получил патент на работу и встал на миграционный учет в Фуражном переулке. Он жил в общежитии на 5-ой Советской и не встал на учет, но вступил в чат, где вербовали террористов. Именно здесь организаторы нападения на «Крокус Сити Холл» нашли исполнителей.

Ахмада задержали, рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. В его отношении возбудили административное дело по статье «Нарушение миграционного законодательства», оштрафовали на пять тысяч рублей и поместили в центр временного содержания иностранных граждан, откуда выдворят на родину.

Напомним, стрельба и пожар произошли в торговом центре вечером 22 марта. В концертный зал перед выступлением «Пикника» ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. На данный момент известно о 143 погибших.