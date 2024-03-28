В мэрии рассказали, как Новосибирск готовится к паводкам

В первую волну паводка растает 232 тысячи квадратных километров льда в Обском водохранилище и акваториях Новосибирска. Это начнется в первых числах апреля и будет продолжаться до конца мая. Вторую волну паводка даст снег, растаявший в горах Алтая. Она начнется в конце мая и продлится месяц – прогнозируют специалисты. Что уже сделали городские службы для подготовки к паводку?

Паводок на территории города начнется с подтопления низин и подъема уровня малых рек: Тулы, Нижней, 1-ой и 2-ой Ельцовки, Ельцовки, Каменки, Ини. Малые реки вскроются в первой декаде апреля. В это время могут пострадать строения в низинах и на берегах рек. Это время решительных действий и ежесуточного контроля. Сейчас городские службы готовятся к ответственному моменту.

Приоритетными задачами являются вывоз снега с проблемных территорий в районах города (определено 41 место в частном секторе и 186 мест в районе многоквартирной застройки), с городской улично-дорожной сети и 40 подтапливаемых участков дорог, очистка крыш от снега и вывоз его с придомовых территорий, очистка коллекторов и колодцев от мусора, промывка колодцев ливневой канализации.

В частном секторе работы по уборке снега, его рыхлению, очистке канав, созданию протоков для воды начали собственники жилья.

По данным городских служб, от снега и наледи очищено 3808 кровель домов. К приему талых вод подготовили 125 дождеприемников, это пятая часть имеющихся. Силами ДЭУ и подрядчиков из Новосибирска вывезли 1678331 кубометр снега.

В апреле планируют расконсервировать 5089 дождеприемников.

С середины марта от мусора очищены русла девяти малых рек: Каменки, Нижней, Верхней, 1-ой и 2-ой Ельцовок, Тулы, Камышенки, Плющихи и Ини. По мнению специалистов, малые реки города в настоящее время угроз не представляют, находятся в нормативном состоянии, уровень воды низкий.

Городские службы контролируют состояние дамбы реки Тулы в районе поселков Верх-Тула и 8 Марта.

Работы по подготовке к паводку идут в рамках постановления мэрии города Новосибирска № 870 от 15.02.2024 «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории города Новосибирска в 2024 году» и утвержденному «Плану мероприятий по организации пропуска паводковых вод на территории города Новосибирска в 2024 году».