В Новосибирске мать погасила долг по алиментам почти в миллион рублей

В Новосибирске приставы взыскали с матери долг по алиментам почти в миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области, в Дзержинское подразделение судебных приставов поступил исполнительный лист из Томского территориального органа ФССП о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней девочки. Ее мать задолжала почти миллион рублей.

Женщина переехала из Томска в Новосибирск и официально не трудоустроена, при этом отцу ребенка говорит, что оказывает эскорт услуги.

Чтобы избежать уголовного наказания, мать в течение месяца полностью погасила долг в 933 тысячи рублей.

Сам отец не надеялся, что должница будет выплачивать алименты, и не особо верил в работу судебных приставов, но после того, как мать полностью погасила задолженность, он поменял свое мнение.

«Вы поменяли мое мнение о приставах. Я в шоке! Я думал только наши хорошие приставы, где я живу. Респект вам и уважение!», — поблагодарил мужчина приставов.

Тем не менее, несмотря на погашенный полностью долг, женщине придется оплачивать и текущие алименты, а также необходимо отбыть административное наказание в виде обязательных работ в 20 часов.

Напомним, что за 2023 год судебные приставы взыскали 1 млрд рублей долгов по алиментам в НСО.

Ранее сообщалось, что каждый год число женщин-неплательщиков алиментов растет на 1%.