В Новосибирске нашли призывавшую к терактам девочку

Юная жительница Новосибирска ради хайпа и веселья рассылала сообщения с призывом к терроризму.

Силовики нашли становили школьницу, которая ради развлечения рассылала фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах с призывами к теракту, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ установлена несовершеннолетняя жительница города Новосибирска, распространявшая через мессенджеры и социальные сети ложные сведения. Установлено, что сообщения девушка распространяла с целью личного развлечения» — сказали в ведомстве.

Девочка извинилась, проверка по данному факту продолжается.

Ранее мы писали о том, что учеников и работников Новосибирского государственного университета предупредили о сообщениях, рассылаемых россиянам, с предложением заработать на терактах.