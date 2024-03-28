В Новосибирске обнаружили ловушки для белок

Минприроды прокомментировали ситуацию с ловушками для белок в Новосибирске.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Сводка по району. Заельцовка” опубликовали запись, в которой местная жительница рассказала, как спасает найденных в клетках белок. По ее словам, ловушки находятся рядом с улицей Сухарной, где расположена река Ельцовка.

“Ощущение, что человек серьезно занят делом по отлову. Клетки одинаковые, сделанные серийно, либо купленные где-то в одном месте”, – описала женщина.

Местные жители были возмущены таким “пыткам” для животных и стали активно распространять данную информацию. После чего в Telegram-канале министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина появился комментарий на тему ловушек.

Он сообщил, что сейчас инспекторы будут разбираться и искать тех, кто ловит белок.

Напомним, что министр природы Новосибирской области рассказал о спасении застрявшей в заборе косули.