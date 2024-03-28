В Новосибирске рухнувшая с крыши льдина едва не прибила женщину

На жительниц Новосибирска свалилась глыба льда с крыши государственного техуниверситета.

Пострадавшая проходила у здания, когда на нее обрушилась «лавина». Ее увезли в больницу, где диагностировали сотрясение головного мозга.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили, что начали проверку в связи с этим инцидентом.

Напомним, в конце марта традиционно в Новосибирске растет количество травмированных людей из-за неубранного снега: он становится угрозой и сверху, и снизу. Сиб.фм собрал примеры разгула распутицы, которой коммунальщики – не помеха.