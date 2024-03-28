В Новосибирске в гаражном кооперативе сгорели три автомобиля

Открытое горение ликвидировали в течение двух часов.

Сегодня, 28 марта, утром в Новосибирске на улице Игарской произошел пожар в гаражном кооперативе. По информации МЧС региона, пострадали три автомобиля.

Сообщение о пожаре поступило в 04:52. Пожар охватил 12 капитальных гаражей. Предварительно установлено, что из них сгорели шесть, а в трех случаях произошло обрушение кровли.

Ликвидация возгорания заняла около двух часов. Причины пожара выясняются. О пострадавших информации не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 20 человек спаслись в Новосибирске из горящей пятиэтажки.