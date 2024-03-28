В Новосибирском зоопарке новорожденного пингвина Гумбольдта знакомят с семьей

Он почти два месяца находился на искусственном вскармливании.

В январе 2024 года в Новосибирском зоопарке появился пингвиненок Гумбольдта, которого около двух месяцев выхаживали зоологи. В данный момент его постепенно начинают знакомить с семьей, которая воспринимает малыша как чужака.

Чтобы к маленькому пингвину привыкли, его поместили в общий вольер с загородкой. Птицы видят и слышат друг друга, но физически не контактируют. Процесс долгий, поэтому сейчас малыша иногда выпускают на прогулку по вольеру вместе с сотрудником зоопарка.

«Все взрослые пингвины собираются вокруг, и в своем любопытстве они очень настойчивы. Со временем птенец освоится, окрепнет и будет чувствовать себя более уверенно», — сообщила Мария Васенина.

Напомним, что Новосибирский зоопарк теперь будет работать на час дольше.