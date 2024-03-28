Забайкалец утроил крупный пожар из-за желания попить горячего чая

Мужчина решил приготовить чай на костре, однако сильный порыв ветра разнес пламя на 50 гектаров.

Житель Забайкальского края устроил крупный пожар рядом с селом Александровка. Мужчина решил приготовить чай на костре, однако огонь вышел из-под контроля. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное МЧС.

Установлено, что сильный порыв ветра моментально разнес огонь. Мужчина попытался самостоятельно потушить пламя, однако сделать этого не удалось. Огонь охватил 50 гектаров земли. На тушение привлекались 12 огнеборцев.

Так как в Читинском районе уже действовал особый противопожарный режим, забайкальца оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, жуткий пожар охватил квартиру в Новосибирске.