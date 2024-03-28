Закрытие переправ, вспышка гепатита, спасение ребенка: главное в Новосибирске 28 марта

Важные новости Новосибирска и области Сиб.фм собрал в очередной топ — сегодня 28 марта.

В регионе из-за потепления закрыли ледовые переправы. Запрещено движение транспорта по направлению «Ордынское — Нижнекаменка» и «Спирино — Чингис». МЧС по области предупреждает, что в такую погоду лед на водоемах может не выдержать даже вес человека, поэтому следует соблюдать правила безопасности.

Вспышку гепатита А зафиксировали в школе №190 Академгородка. По словам мамы одной из учениц, несмотря на данную ситуацию, учреждение продолжает работать и никто не разглашает о заболевании.

Сегодня стало известно о спасении ребенка 27 марта. На улице Бориса Богаткова в магазине девочка играла на эскалаторе и в какой-то момент упала спиной. Встать она не смогла, поэтому покатилась вверх вместе с конструкцией. Оперативно отключил механизм и поднял малышку один из продавцов.

Прокуратурой Калининского района Новосибирска начата проверка по факту обрушения фасада многоквартирного жилого дома и угрозы причинения вреда здоровью граждан. Будет оценена деятельность управляющей компании.

В Новосибирском зоопарке новорожденного пингвина Гумбольдта начали знакомить с семьей. Птенец вылупился в январе этого года и около двух месяцев о нем заботились зоологи.