Дело о неуплате налогов почти на 200 млн рублей закрыли в Новосибирске

Уголовное дело поступило в суд в начале 2023 года.

Заельцовский районный суд Новосибирска прекратил дело по обвинению 43-летней предпринимательницы Янины Яковлевой в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 195 миллионов рублей.

По версии следствия, Яковлева, руководитель коммерческой организацией по производству слабоалкогольных напитков на основе пива, не подала в налоговую декларации по акцизу за несколько месяцев 2017 года, что, по мнению силовых структур, причинило ущерб государственной казне. Уголовное дело было направлено в суд в начале 2023 года.

22 марта 2024 года судья Анастасия Криницына приняла решение о прекращении производства по данному делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова отправили в СИЗО.