Депутаты из Новосибирска хотят ввести штрафы за свалки после пикников

Сейчас за оставление мусора отдыхающих можно привлечь к ответственности в виде штрафа, однако это возможно только в ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия или проверки.

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области хотят упростить процедуру привлечения к административной ответственности граждан, оставляющих мусор на природе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам главы комиссии по экологии Сергея Конько, данная проблема является актуальной, особенно в местах неорганизованного отдыха у водоемов. В настоящее время за оставление мусора возможно привлечение к административной ответственности в виде штрафа только при проведении контрольных мероприятий или проверок по фактам нарушения, утвержденным прокуратурой.

В связи с этим комиссия Законодательного Собрания по экологии считает необходимым обратиться к высшему руководству страны для обеспечения возможности привлечения нарушителей к ответственности за оставленный мусор вблизи водных объектов.

Депутат Николай Мочалин выразил поддержку другому решению комиссии по экологии – установке мусорных контейнеров в популярных местах отдыха.

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