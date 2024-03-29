Диетолог Круглова рассказала о важности стабильного приема пищи

По ее словам, человек должен понимать чем вызван физиологический голод.

Диетолог Наталья Круглова рассказала в беседе с RuNews24.ru о важности стабильного приема пищи. По ее словам, человеку важно понимать, чем именно у него вызван физиологический голод.

«Когда я сталкиваюсь с повышенным аппетитом у моих пациентов, я понимаю, что чаще всего это связано с нерегулярностью приемов пищи. Человек пропускает один из основных приемов пищи, например, завтрак или обед, и к ужину чувствует сильный голод», — объяснила медик.

Круглова отметила, что для снижения чувства голода важно обеспечить постоянный прием пищи с периодичностью 4-5 часов. Также можно делать легкие перекусы, добавила она.

Напомним, диетолог Круглова назвала богатые антиоксидантами продукты.