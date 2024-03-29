Массовые отставки: ХК «Сибирь» расторгает контракты с топ-менеджерами и тренерами. Досье

Новосибирский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» не станет продлевать действующие до 30 апреля контракты с тренерами и топ-менеджером.

«Мы благодарим за работу исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского, Никиту Капкайкина. Желаем специалистам удачи в дальнейшей карьере. В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Сибирь» в начале декабря прошлого года уволила главного тренера команды Дэвида Немировски, затем сообщалось об уходе из клуба спортивного директора Сергея Климовича. 30 апреля также истекают полномочия Кирилла Фастовского на посту генерального менеджера хоккейной команды.

Дэвид Немировски

Профессиональную карьеру начал в 1995 году в клубе «Флорида Пантерз». До этого выступал в канадской ОХЛ и АХЛ. В 1994 году выбран на драфте НХЛ «Флоридой» в четвертом раунде под номером 84. С 1999 по 2003 играл за скандинавские клубы в регулярных чемпионатах Швеции и Финляндии. С 2003 года постоянно играл в российских клубах («Локомотив», «Химик», «Ак Барс», ЦСКА, СКА). С 2009 года начал выступать за казахстанский клуб из Астаны «Барыс», затем выступал за «Динамо» (Минск).

В ноябре 2010 года был переведен в фарм-клуб «Динамо» «Юность», где не сыграл ни одного матча. 2 декабря 2010 года вновь перешел в московский ЦСКА. Играя за «Динамо» Минск, в 16 матчах набрал 8 (2+6) очков.

Кроме канадского, имеет российское гражданство. 29 июня 2015 года был назначен спортивным директором «Адмирал», выступающего в КХЛ.

4 мая 2018 года был назначен главным тренером «Торпедо», выступающего в КХЛ, а до начала сезона 2022/23 по инициативе клуба ушёл из клуба.

22 апреля 2023 года возглавил «Сибирь», подписав контракт по схеме 1+1.

6 декабря 2023 года после поражения от минского «Динамо» (2:3) был уволен с поста главного тренера хоккейного клуба «Сибирь».

Сергей Кривокрасов

Воспитанник ангарского «Ермака», профессиональную карьеру начал в московском ЦСКА, отыграл там два сезона, в сезоне 1991/92 стал серебряным призером чемпионата СНГ. В составе сборной СССР/СНГ стал чемпионом мира среди молодежи 1992 года. Затем уехал в НХЛ в «Чикаго Блэкхокс», где выступал до 1998 года (помимо основной команды, играл также за фарм-клуб — «Индианаполис Айс» — в ИХЛ). Впоследствии выступал за ряд команд НХЛ (а также за «Цинциннати Майти Дакс», фарм-клуб «Анахайма», в АХЛ). Всего в НХЛ сыграл 471 матч, забив 88 голов и отдав 109 голевых передач. Участник матча всех звезд НХЛ 1999 года. После возвращения из США выступал в «Амуре», «Авангарде», «Северстали», московском «Динамо» и новокузнецком «Металлурге».

Чемпион России 2003/04 в составе омского «Авангарда». В 2008 завершил игровую карьеру из-за травмы бедра. В сезоне 2009/10 являлся помощником главного тренера ангарского «Ермака», с августа по декабрь 2010 года являлся главным тренером «Ермака».

В июне 2010 получил диплом тренера в Высшей школе тренеров СибГУФК Омска.

В 2011 году вместе с братом основал хоккейную школу Krivo School of Hockey Elite в Литлтоне, штат Колорадо. В 2017 году Олли Йокинен пригласил Кривокрасова работать тренером в хоккейную академию «South Florida Hockey Academy» в Корал-Спрингс, штат Флорида. Академия приостановила работу в 2020 из-за пандемии коронавируса.

В сезоне 2020/21 работал генеральным менеджером «Ермака». В сезоне 2021/22 работал ассистентом главного тренера в финском «Юкурит», выступающим в Liiga. В 2022 после начала СВО покинул клуб и вернулся в Россию, где стал ассистентом главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова. В декабре 2023 после отставки Дэвида Немировски Кривокрасов, который мог возглавить клуб еще весной, был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Сибири».

Андрей Тарасенко

Родился в Новосибирске. В хоккейной спортшколе с десяти лет, начинал играть на воротах. Но уже через год тренеры перевели его на правый край нападения, видя в нем задатки форварда.

В юношеский период выступал за местные команды СКА и «Машиностроитель».

В 1989—1996 годах выступал за ярославское «Торпедо» (в сезоне 1992/1993 ненадолго уезжал в итальянский клуб «Ауронцо»), несколько лет был капитаном. В 1996—2001 годах выступал за тольяттинскую «Ладу», в 2001—2003 годах за новосибирскую «Сибирь», в 2003—2006 годах за карагандинский «Казахмыс».

С 2008 года являлся главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» (Новосибирск). В декабре 2011 в связи с неудачным выступлением команды в регулярном чемпионате КХЛ был отправлен в отставку, но было предложено остаться в клубе в качестве старшего тренера.

В сентябре 2015 года свитер Андрея Тарасенко с номером 10 был поднят под своды ЛДС «Сибирь» в родном для тренера Новосибирске. Торжественная церемония состоялась перед матчем с «Локомотивом», в котором Тарасенко в полной мере раскрылся как игрок.

Александр Завьялов

Родился в селе Овсянка Красноярского края, с родителями переехал в Новочебоксарск. В шесть лет начал заниматься хоккеем в школьной секции, с 9 класса обучался в спортинтернате в Горьком. После его окончания в 1988 году числился в высшем военном училище при роте обеспечения в Ульяновске, фактически играл за «Сокол» Новочебоксарск во второй лиге. В сезоне 1989/90 также играл за СКА Свердловск.

В 1990 году по приглашению Виктора Левицкого стал играть за казанский «Итиль». В составе команды, впоследствии переименованной в «Ак Барс», провел 570 матчей за 14 сезонов, установив рекорд клуба.

В дальнейшем играл за петербургский СКА, «Торпедо» НН, «Югру» и «Дмитров», «Ариаду-Акпарс». Завершил карьеру в 41 год.

В сезона 2011/12 работал тренером в «Ариаде», затем — в клубах КХЛ. 7 декабря 2023 года был назначен ассистентом исполняющего обязанности главного тренера ХК «Сибирь» Сергея Кривокрасова.

Егор Подомацкий

Родился в Рыбинске, где и начал играть в хоккей. Воспитанник ярославской СДЮШОР «Торпедо». В 1995—2008 годах выступал за ярославский хоккейный клуб «Локомотив» (до 2000 года назывался «Торпедо»). В сезоне 1996/1997 в возрасте 20 лет стал основным вратарем команды, по результатам чемпионского для «Торпедо» сезона его признали лучшим новичком и вратарем чемпионата. В последующие годы еще дважды становился чемпионом и трижды бронзовым призером России, трижды его признавался лучшим вратарем сезона.

В 2002 году был вызван в сборную России для участия в Олимпийских играх 2002 года, став единственным игроком Суперлиги в составе сборной, составленной из российских звезд НХЛ, но провел все игры в запасе.

Подомацкий — рекордсмен среди вратарей по количеству проведенных матчей за один клуб в чемпионатах России, провел 387 матчей в составе ярославского «Локомотива», а также рекордсмен по числу сухих матчей на «0» в чемпионатах России в составе одного клуба — в 62 матчах Подомацкий оставлял ворота «Локомотива» в неприкосновенности.

В 2013 года стал тренером вратарей в молодежке «Локо» (Ярославль). По ходу регулярного чемпионата 2019/20 вошел в тренерский штаб главной команды «железнодорожников» — «Локомотива». 2 мая 2023 года был назначен тренером вратарей «Сибири».

Кирилл Фастовский

Родился в Москве. В 1987 году окончил Московский институт стали и сплавов. С 2000 по 2009 был генеральным менеджером в ЦСК, с 2009 по 2010 — спортивным директором МХЛ. В новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» Фастовский пришел в 2010 году и уже 14 лет занимает должность генерального менеджера. В первый же сезон под его руководством клуб попал в плей-офф КХЛ. Команду тогда считали слабой, но благодаря Фастовскому удалось принять участие в играх за Кубок Гагарина, считают спортивные критики. Также были заработаны первые и единственные на данный момент медали: бронза КХЛ у взрослой команды и бронза МХЛ у «Сибирских Снайперов» в 2015 году.

Кирилл Фастовский на своей должности следил за всем, что происходит в клубе. Именно при нем появилась знаменитая снежинка, которую узнают и за пределами России. В какой-то момент Фастовскому хотели поставить памятник в Новосибирске, но местные любители хоккея отказались от этой идеи после сезона 2015-2016 года. Команда вновь начала занимать не самые лучшие места. Так, в сезоне 2018/2019 «Сибирь» потерпела рекордное количество поражений и остановилась в четырех очках от зоны плей-офф.

Также новосибирцы заметили его работу со спортшколой и воспитанниками: многих перспективных ребят просто отпускали и не давали возможности развиваться в родной команде. Тем не менее, за все время управления клубом Кирилл Фастовский смог изменить его, дал ему возможность для развития, приглашал множество интересных игроков, в том числе из Европы и Америки.

Например, болельщикам запомнился финский игрок Ярно Коскиранта, который присоединился к клубу в 2013 году. Он провел в «Сибири» два сезона. Отличился эффективной обороной. В 2010 году в команду пришел Йонас Энлунд. Он отыграл шесть сезонов. Зрители заметили, что хоккеист может работать на льду с любым напарником и всегда находил взаимопонимание на площадке. Многие вспоминают Йори Лехтеря, который всегда с улыбкой выходил на лед, общался с болельщиками и отлично атаковал в игре – благодаря ему команда смогла преодолеть планку первого раунда плей-офф.

Всего при Фастовском ХК «Сибирь» шесть раз попадала в плей-офф.

Под руководством гендиректора большая часть болельщиков перестала думать, что «Сибирь» — аутсайдеры. Сам клуб также набрал популярность в медиапространстве, бренд стал узнаваемым.

Напомним, на смену Фастовскому придет Лев Крутохвостов. Ранее он был заместителем руководителя по спортивным вопросам филиала Федерации хоккея России в Новосибирске, а также возглавлял спортивную школу по хоккею «Сибирь». Кроме того, 22 марта назначен новый спортивный директор клуба. Им стал Виктор Миркулов, бывший генеральный менеджер ХК «Динамо». В этот же день названо имя нового исполнительного директора ХК «Сибирь». Это место занял Андрей Глазков, заместитель директора по эксплуатации «Сибирь-Арены».