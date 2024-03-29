Мощный паводок и тысяча пожаров: глава МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов о происшествиях в регионе

Сколько пожаров в Новосибирской области произошло с начала года? Повлияли ли аномальные морозы в конце января — начале февраля на работу подразделений МЧС в регионе? На эти и другие вопросы журналистам медиахолдинга Сиб.фм Group ответил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

— Виктор Викторович, закончилась зима, и наверняка уже можно подвести предварительные итоги. Сколько пожаров в Новосибирской области произошло с начала года? Сколько человек спасли пожарные, а сколько погибло?





— В ГУ МЧС по Новосибирской области уже подвели итоги квартала. Понятно, что мы живём в Сибири, и календарная зима не означает фактического окончания холодного времени года.

Тем не менее по календарной зиме по итогам трёх месяцев на территории Новосибирской области произошло 1163 пожара. К сожалению, погибло 55 человек и 83 человека получили травмы. При этом спасли 101 человека силами сотрудников пожарно-спасательных подразделений с использованием спасустройств при реальной угрозе жизни и здоровью. Это наш основной результат.

Не на всё, к сожалению, мы можем повлиять. Случаи спасения, скажем так, с удовольствием записываю на счёт тех бойцов пожарной охраны, которые непосредственно проводили все мероприятия.

Если говорить о статистике, то эти показатели немного хуже, чем в прошлом году. Количество пожаров увеличилось этой зимой по сравнению с прошлым годом на 8%. Число погибших уменьшилось на 2% и незначительно увеличилось количество травмированных.

Если говорить про пятилетнюю динамику, то у нас самый неблагоприятный период был — это зима с 2020 на 2021 год, когда количество пожаров было в полтора раза больше, чем нынче. Ну и количество погибших, соответственно, в 1,7 раза больше, чем зимой 2023–2024 года.

— Что стало основными причинами пожаров?

— Основной причиной возникновения пожаров стали нарушения правил устройства эксплуатации электрооборудования. 35% — это неисправная электропроводка. На неё приходится чуть больше трети. Вторая причина — неосторожное обращение с огнём. Третья — нарушение правил устройства эксплуатации печей. Эти три причины сохраняются практически на протяжении всей работы органов Госпожнадзора.

Если говорить о причинах гибели людей, то основная — это почти 50% случаев — приходится на неосторожное обращение с огнём. А причина электрики уходит на второе место, правило эксплуатации печей остаётся на третьем.

— Аномальные морозы как-то повлияли на работу МЧС в этом году?

— Да, безусловно. И мы это видим пусть в небольшом, но превышении количества пожаров и количества гибели людей. Температурные качели влияют на пожарную обстановку. То есть население воспринимает день как тёплый, на следующий день получает морозы. В случае, когда необходимо включить печное отопление или начать топить печь, пользоваться электрообогревателями, мы это видим. Ну и, безусловно, на работу самих подразделений это влияет. В условиях низких температур процесс горения происходит несколько иначе, нежели в нормальных, скажем так, температурах, в положительных значениях. И работа личного состава осложняется.

— Можно ли считать установку автономных пожарных извещателей в частных домах одним из средств профилактики пожаров? Есть ли статистика по числу спасённых жителей за счёт сигналов АДПИ с GSM-модулем?

— Да, конечно, вы правильно отметили. Это одна из тем, которые я всегда озвучиваю. Причин этого несколько.

Первая — мы начали эту работу намного раньше, чем другие многие субъекты РФ. И начали её правильно. В прошлом году установка пожарных извещателей в многодетных семьях приобрела норму закона. Мы до этого работу организовали с полной поддержкой губернатора Новосибирской области, правительства и Законодательного Собрания региона.

На сегодняшний день 22 575 семей оснащены пожарными извещателями с GSM-модулем. Это как раз второй аспект, по которому мы сильно отличаемся от подавляющего большинства субъектов РФ. Мы возможность передачи информации непосредственно в дежурные службы реализовали на территории всех муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на оборудовании правительства региона. Это очень серьёзная мера государственной поддержки.

В иных регионах данные вопросы решены сегментарно, в лучшем случае на территории нескольких муниципальных районов, либо с охватом всей области, но без учёта стопроцентной численности семей. Основное — это установка АДПИ с GSM-модулем. Мы контролируем его работоспособность, и если у нас есть основания к тому, что он неисправен, села батарейка, неустойчивый сигнал сети, либо он запылился, то дежурной единой дежурной диспетчерской службы это видит и передаёт соответствующую информацию. Простой АДПИ, который не выдаёт никаких сигналов ни об опасном событии, ни о состоянии прибора, в этом плане сильно уступает. То есть мы не знаем, работает он или не работает, на месте он или не на месте.

Если говорить о статистике по спасённым, то с 2017 года, когда стартовал основной этап этой работы, с помощью АДПИ с GSM-модулем спасено 333 человека, из них 203 ребёнка. В данном случае наиболее показательно количество детей. В 2024 году — 25 человек и 12 детей.

Поэтому считаю этот вопрос приоритетным. Он поддерживается губернатором, который поставил задачу: в текущем году все многодетные семьи, проживающие в частном жилье, должны быть в обязательном порядке оснащены извещателями с передачей сигнала. Эта работа ведётся.

Да, есть проблемы. В том числе некоторые отказываются от установки. Мы сейчас повторно проводим с ними работу. Был принят проект памятки, собственник — родитель многодетной семьи — в случае отказа заполняет её, в которой прописана мера уголовной ответственности за невыполнение мер по защите несовершеннолетних. Этот новый этап, надеюсь, снизит количество людей-отказников.

— А почему отказываются жители Новосибирской области?

— По решению губернатора все АДПИ устанавливаются за счёт субъекта РФ. Под это были выделены серьёзные денежные средства. Либо в случае недобросовестной или, скажем так, неуспешной реализации — в этом году за счёт средств субъектов муниципальных образований.

При необходимости правительство и региональный Минфин готов выделить дополнительные субсидии на приобретение и установку. Всё, что касается работы сим-карт, которые необходимы для функционирования АДПИ, — это всё зона ответственности глав муниципалитетов. То есть многодетная семья на свою безопасность в данном случае не тратит ни копейки.

Отказываются люди по разным причинам. Основная — семьи, которые всегда находятся под пристальным вниманием, ведущие асоциальный образ жизни. Пожарные извещатели срабатывают при задымлении в помещении; при подгорании продуктов; при наличии сильного пара, табачного дыма. Бывает, что до комизма доходит: что это средство контроля, что он может облучить и так далее... То есть отказы очень странные.

Есть и другие причины. Возможно, работники, которым поручено поговорить с населением, обладают слабой компетенцией. Мы разработали памятку, чтобы устранить отсутствие разъяснительной работы. Она имеет две стороны. На одной есть отрывной талон с росписью владельца жилья, где написано, что он ознакомлен с мерами уголовной ответственности, а с другой стороны красочная иллюстрация в простом виде, как он работает, как действует и какие есть льготы.

Могу сказать, что большую эффективность АДПИ с GSM-модулем, безусловно, имеют в частном жилье. В многоквартирных домах обычные датчики выполняют свою функцию очень хорошо. Они поднимут не только семью, но и всех соседей.

Всего установлено на территории области 57 000, из них 40% в многодетных семьях.

Сейчас идёт подготовка по установке АДПИ уже в семьях, где проживают инвалиды, не способные себя обеспечить. Среди них люди, которые прошли через специальную военную операцию. Да, пока предварительно есть три района, главы которых выразили согласие. Для нас эта работа не новая. Часть АДПИ с GSM-модулем дополнительно установлены в домах одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов в некоторых районах. И случаи спасения тех и других категорий у нас есть.

— Ваше ведомство сотрудничает с Государственной жилищной инспекцией в части обследования кровель жилых домов. Расскажите подробнее об этой работе.

— Плотное взаимодействие с Государственной жилищной инспекцией мы начали примерно три года назад. Сейчас оно приобрело практически системный характер. На нас выходят представители и руководители жилищной инспекции, предлагают согласовать план совместной работы, где инспектора и наши подразделения беспилотной летательной авиации осуществляют мониторинг состояния крыш. Это позволяет значительно увеличить зону охвата контролируемых объектов как со стороны Государственной жилищной инспекции и принять соответствующие меры предупредительного характера, так, безусловно, и других объектов, которые не входят в функционал ГЖИ. По ним мы информируем и предоставляем информацию в администрацию города Новосибирска. Это соцобъекты, здравоохранение, культура и так далее.

Считаю, что результат есть. Он прежде всего в контролируемости территории, в охвате. Мы видим и сколько есть необходимости чистить, и какое реагирование осуществляется после того, как были выданы предупреждения. Поэтому эту работу будем продолжать.

Знаю, что в планах ГЖИ есть и создание беспилотной летательной авиации у себя. Но пока я считаю, что мы должны работать совместно, мы занимаемся единым вопросом.

— Повлияли ли температурные качели на состояние льда? Были ли провалы автомобилей и были ли жертвы в связи с этим?

— Жертв не было. Три оперативных события за этот зимний период произошли на водных объектах. Они связаны с отрывом льда, провалом снегохода и провалом женщины под лёд. Всего в результате спасено было 11 человек, гибели не было допущено.

Температурные качели на состояние льда действительно серьёзно повлияли. Речь, прежде всего, идёт о крупных водных объектах. Это, безусловно, наше Обское водохранилище. Там фиксировались частичные провалы автомобилей под лёд. Слава богу, там не пришлось реагировать нашим подразделениям. Были мероприятия, реализованные непосредственно участниками, рыбаками и теми, кто там был и вытащил технику. Таких случаев в этом году было гораздо больше, чем в прошлом.

Были случаи нефиксируемые, где люди частично провалились под лёд. Мы эти случаи держим на контроле, мониторим и, соответственно, по этим случаям принимаем как раз оперативное решение по усилению профилактической работы на тех или иных участках.

— Виктор Викторович, какова гидрологическая обстановка на водоёмах сейчас?

— На сегодняшний день у нас только календарная зима закончилась, поэтому зима продолжается. Пока действуют две ледовых переправы. Решение, безусловно, будет приниматься в ближайшее время, но это будет всё равно зависеть, естественно, от погоды, от состояния ледовых переправ.

Две переправы стандартно ежегодно работают. Их безопасность обеспечивается, контроль за ними организован.

Что касается паводка, на сегодняшний день заканчивается проверка муниципальных образований, там, где есть населённые пункты, подверженные влиянию паводковых вод. Проблематику, которую нам даёт предварительный гидрометцентр, мы наблюдаем на реке Карасук в Кочковском районе и частично в Краснозёрском. На малых реках по прогнозу ожидаем вскрытие ближе к среднегодовым нормам. Это вторая декада апреля.

Силы и средства спланированы, работаем на упреждение, соответственно, сопровождать будем по мере вскрытия рек, начиная там с юга и переходя уже к северу. Гидромет даёт нам возможность достижения опасных отметок при интенсивном таянии — это Карасук, реки Черновка, Решеты. Там спланировано проведение оперативных подрывов льда. На контроле, кроме этого, у нас и участок на реке Ине, в районе СНТ «Рябинка».

Там есть у нас контролируемая ежегодная зона, где тоже будем проводить мероприятия по ослаблению плотности льда. Там несколько садово-дачных посёлков, находящихся, к сожалению, в пойменной части реки. И есть, скажем так, резкий поворот реки, который говорит о необходимости — для того, чтобы не допустить и это минимальное подтопление, — всё-таки проводить там превентивные работы — как с подрывом, так и с распиловкой льда.

На этой неделе в Кыштовский район выехала комиссия, которая будет работать по обследованию и готовности муниципального района к прохождению паводка. Там по прогнозу гидромета ожидается напряжённая паводковая обстановка. Но, тем не менее, там проведены мероприятия, которые позволяют полагать, что прохождение будет нормальным.

— Какие прогнозы? То есть, допустим, в сравнении с прошлым годом будет поспокойнее? Есть какие-то предположения?

— Пока, по предварительному прогнозу гидромета, мы идём в пределах статистических среднегодовых значений. Прогноза по реке Оби, соответственно, по первой и второй волнам паводка, связанным с таянием ледников, пока нет. Ближайший прогноз по первой волне будет по результатам экспедиции в конце марта. И по второй волне — ближе к концу апреля.

— А можно уточнить, предполагается ли попадание в зону подтопления

жилых домов? К чему готовиться?

— Такой сценарий возможен при интенсивном таянии снега. Это такие районы как Кочковский, Краснозёрский, река Карасук. Возможно попадание приусадебных участков и жилых домов в пяти населённых пунктах этих районов.

— Расскажите, пожалуйста, о лесопожарной обстановке. Понятно, что пожары возникают чаще всего по вине людей. Наказывали ли в прошлом году новосибирцев за поджог сухой травы?







— Административная практика в этом направлении идёт. Здесь мы работаем в основном такими тремя крупными блоками.

Первый — государственный пожарный надзор, который контролирует подготовку населённых пунктов, работает с главами, ну и, безусловно, выполнение населения требуемой пожарной безопасности.

Второй — это органы местного самоуправления, административные комиссии, которые контролируют правила благоустройства территорий. Это заросшие огороды, заброшенные участки.

Ну и третий — это подразделения лесной пожарной охраны. Они, соответственно, курируют состояние, контролируют подготовку лесов и выполнение требований безопасности в зелёных зонах.

В прошлом году по всем этим трём направлениям результаты административной работы были не хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количественно около трёх тысяч привлечений различной степени, начиная от предупреждения, заканчивая штрафами. Максимальный штраф — 1 миллион рублей — в прошлом году был вынесен индивидуальному предпринимателю за сжигание стерни.

Плюс есть и иные меры. В частности, внесено изменение в законодательство по мерам поддержки сельхозпроизводителей при невыполнении требований пожарной безопасности. Губернатором поставлены задачи не только при наличии нарушений со стороны сельхозпроизводителей данные меры рассматривать. Но и в случае, если на землях этого сельхозпроизводителя возникают пожары по неустановленным причинам.

В прошлом году у нас состояние с пожарами было по сравнению с аналогичным периодом 2022 года гораздо лучше. Примерно на 30% были сокращены ландшафтные пожары. По лесным пожарам превысили показатели аналогичного периода 2022 года. Это говорит о том, что опасность была, инициация пожаров была, оперативность подразделения лесной охраны повысилась. В том числе за счёт оснащения, достаточно серьёзного, которое произошло за последние годы.

Основная задача МЧС — это защита населённых пунктов, и, безусловно, мы этому внимания больше уделяем. Это подготовка территории, опашка населённых пунктов, готовность сил и средств и реагирование на ландшафтные пожары с целью недопущения переходов.

В этом направлении также имеется очень серьёзная поддержка губернатора, и практически по окончании каждого периода проводится аналитика, какие меры, в том числе ранее не применяемые, можно использовать для улучшения ситуации. В прошлом году принимались меры по стимулированию.

У нас был 71 населённый пункт на территории девяти муниципальных районов, которые постоянно горели в пятикилометровой зоне. То есть здесь, бесспорно, была деятельность местного населения. Было предложено пойти по пути привлечения населения к добровольной пожарной охране. Деньги нужно платить за то, что у него всё хорошо и не горит, а не за то, что быстро тушится. На мой взгляд, эффект по прошлому году достаточно серьёзный. Около 60% этих населённых пунктов в этом году сняты с контроля в связи со снижением вокруг них горимости от 50 до 100%. То есть населённые пункты, которые ранее горели, а в прошлом году не горели вообще.

В прошлом году в полном объёме губернатор удовлетворил заявки органов местного самоуправления по оснащению временных подразделений, которые осуществляют реагирование на пожары. Это патрульно-маневренные группы. В этом году, до начала пожароопасного периода, всё имущество, прежде всего мотопомпы, ранцевые огнетушители, воздуходувки, будет выдано муниципалам, для того чтобы их подразделения имели большую оснащённость. Подразделения сейчас формируются, обучение населения, инструкторско-методические сборы спланированы и будут проведены под руководством начальников гарнизонов пожарной охраны в каждом районе. Ну а у добровольцев, естественно, они будут по принципу прохождения стандартной подготовки добровольного пожарного. Принцип используем, как я уже сказал, — привлечение не только тех, кто может, имеет здоровье и хочет быть добровольным пожарным, а что тушение пожара — дело всех. Поэтому участвуют и население, и руководители органов местного самоуправления, и добровольные пожарные, ну и, конечно, профессиональная пожарная охрана.

Из новаций, которые в этом году утверждены губернатором: одобрен опыт пяти районов, которые население привлекали, и для тушения пожаров усиление группировки на договорной основе. Это в большей степени показал Куйбышевский район, формируя на территории дополнительные силы, оснащая их и выплачивая соответствующие стимулирующие выплаты. Эту работу продолжаем. Девять районов, которые нами были предложены губернатору для оснащения патрульными комплексами, все одобрены. 45 миллионов выделено. На них до начала пожароопасного периода приобретут мобильные комплексы тушения пожаров на базе автомобилей повышенной проходимости.

— Давайте чуть подробнее ещё про штрафы поговорим. Как вы считаете, насколько это действенный метод для поджигателей?

— Безусловно, штраф является действенным методом. Проблема — доказать вину. У нас правовое государство, и для того, чтобы привлечь человека к ответственности, безусловно, должна быть доказана его вина. Но это, мягко говоря, нужно за руку поймать. А это крайне проблематично.

То есть мы видим уже очаг пожара, как правило, а не того, кто его инициировал. Но при привлечении самый яркий случай с крупным штрафом — это как раз совместная деятельность. Материалы, переданные нам подразделениями лесной охраны, имели высокую степень доказательной базы и позволили привлечь к ответственности.

Те случаи, которые вы называли, — да, они из года в год повторяются. Случаи, мягко говоря, блуждания по статьям закона. Вот есть сельхозпредприниматель или есть сельхозпредприятие, и вдруг тракторист выезжает на поле с подожжённой резиновой покрышкой и начинает жечь сухую траву. Его, естественно, там фиксируют, начинают разбираться. Он говорит: да, это я сам придумал, так и решил сжечь поле. Ну, тем самым, конечно же, привлекается должностное лицо, а то и гражданин, этот тракторист, к ответственности.

И суммы штрафов юридического лица и гражданина несопоставимы. Соответственно, это приводит к тому, что этого гражданина на этом же тракторе мы можем поймать ещё не раз. И привлечь его к этой же ответственности, а штрафовать там на эти 10–20 тысяч. Когда на миллион оштрафовали — это чувствительно. Когда на 10–20 тысяч — это позволяет работать дальше.

В этом году по этому направлению тоже есть интересные инновации, которые уже реализованы, есть задумки, которые хотим реализовать. В прошлом году на день спасателя была поставка комплекса беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия за счёт средств областного правительства. И в этом году на пожароопасный период два беспилотника с радиусом действия 150 километров будут работать на территории области. Это позволит как раз фиксировать случаи непосредственно поджога в режиме постоянного мониторинга. У нас есть основания полагать, что и по административной работе, по выявлению конкретных поджигателей, в рамках уголовного законодательства появится достаточно мощный рычаг, доказательная база.

— Понятно, штрафами мы ситуацию не исправим. Вообще, что нужно делать, как объяснить людям, что поджигать сухую траву весной — это, во-первых, плохо, а во-вторых, смысла не имеет?

— Эта работа по любому направлению с населением, разъяснительная, профилактическая, безусловно, нужна и важна. Но результаты она даёт достаточно медленно, хоть и поступательно. Движение есть, и оно осознаваемо в цифрах. Ещё 3–4 года назад у нас 95% возгораний данными космомониторинга фиксировались в пятикилометровой зоне. То есть мы их фиксировали как антропогенный фактор деятельности населения.

В прошлом году у нас этот показатель составлял 65–70%. Мы понимаем, что меры профработы, в том числе и административного воздействия, влияют. Пожары сокращаются в связи с тем, что население делает это меньше. Это раз. Второе — меры административного или правового характера, которые вводятся, — они тоже влияют на это. Ну, например, ранее в правилах пожарной безопасности говорилось о том, что достаточно опашки населённого пункта, который прилегает к лесным массивам.

Это было одно, а население всё равно переживает за своё имущество. Потом в правилах противопожарного режима наконец-то появилась опашка и что она должна производиться в населённых пунктах с имеющейся угрозой. Это уже побудило органы местного самоуправления заниматься этим вопросом, тем самым успокаивая население. Оно же видит — то, для чего они жгли, на сегодняшний день, по большому счёту, смысла не имеет. Ну и в этом году очередной этап такой хороший, на мой взгляд, — приняли решение, что на территории Новосибирской области нет ни одного населённого пункта, который не подвержен ландшафтному пожару. А соответственно, это налагает обязанность на всех глав и органы местного самоуправления проводить защиту территории, то есть опашку всех населённых пунктов.

В прошлом году было 620 населённых пунктов подвержено ландшафтным пожарам. В этом году — полторы тысячи, все населённые пункты. Поэтому не только за счёт разъяснительной работы, но и прежде всего за счёт результатов деятельности власти идёт снижение возгораний.

— В Новосибирске вырастают высотные комплексы жилья. Сейчас поставлена высота, она ещё не взята, но уже заявлена, — 118 метров. Настоящий небоскрёб. Как выглядит ситуация с тушением пожаров в высотных зданиях? Какая для этого техника нужна?

— Начну со статистики. Не совсем традиционной — по причинам пожара, местам их возникновения, по категориям граждан, с разбивкой по уровню образования, именно по городу Новосибирску.

Большинство пожаров у нас происходит в домах, которые до 1980 года постройки, этажностью не выше пятого этажа. В домах 2000-го и позже годов постройки случаи пожаров единичны.

За счёт снижения ветхого и аварийного жилья, переселения снижается пожарная опасность. Мы освобождаемся от хламья, а самая главная причина — электропроводка. У нас техника сейчас такой интенсивности потребления, у нас её большое количество в домах, в любых, даже тех, которые за чертой бедности. Ветхое аварийное жильё расселяем, повышаем уровень пожарной безопасности.

Дальше газификацию проводим: уходим от печного отопления на газ. То есть меняем коммуникации, делаем подводку, ставим современное оборудование, тем самым снижаем уровень пожарной опасности. Если любую отрасль начнём рассматривать, то она влияет на снижение пожарной опасности.

Правила пожарной безопасности определены для зданий и сооружений высотой до 75 метров. По остальным объектам разрабатываются специальные технические условия, которые рассматриваются на экспертном совете и принимается решение, что этих мер для предупреждения и тушения пожаров достаточно. Если этот проект уникален, то есть аналогичных решений нет на территории Российской Федерации, то эти специально-технические условия рассматривает комиссия МЧС России. Если аналогичные типовые решения на территории субъектов Российской Федерации уже приняты и на основании этих технических реше