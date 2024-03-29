Никита Кологривый рассказал про новосибирских друзей, которые ничего не добились

Актер Никита Кологривый высказался о своем успехе и о том, как другие артисты попадают в кино.

Новосибирский актер Никита Кологривый в рамках YouTube-шоу NE SHOPPING рассказал, что всего в жизни добился сам, однако его коллеги по цеху получали главные роли благодаря "связям" и "богатым родственникам".

В подтверждение этому он упомянул свою роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", вспомнив, что мог сняться на месте главного героя Вовы Адидаса, но "связи" других актеров позволили занять это место.

Никита с гордостью рассказал, что, в отличии от других артистов, он в жизни всего добился сам и вспомнил, что его бывшие друзья из родного города Новосибирск, с кем раньше поддерживал общение, продолжили вести разгульный образ жизни, а он пошел дальше.

Сейчас, по словам Кологривова, они завидуют ему и говорят, что он "зазвездился".

Напомним, что Центральный районный суд Новосибирска арестовал на семь суток актера Никиту Кологривого за пьяный дебош в кальянной.