Новосибирский медицинский университет планирует сотрудничать с медуниверситетом Китая

В 2024 году НГМУ будет сотрудничать с медуниверситетом Китая.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова ректора Новосибирского государственного медицинского университета Игоря Маринкина, ВУЗ в текущем году планирует сотрудничать с Синьсианским медицинским университетом, который находится в Китае.

"Это могут быть краткосрочные стажировки, ознакомительные визиты их представителей к нам, или мы поедем туда, это могут быть варианты включенного обучения, когда несколько студентов приезжают на определенный промежуток времени для обучения", — прокомментировали в центре международного образования НГМУ.

Отмечается, что среди основных направлений сотрудничества будут следующие специальности: лечебное дело, сестринское дело и фармация.

Напомним, что новосибирские вузы попали в список лучших по Сибири.