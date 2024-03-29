Новосибирцы рассказали о аэропортах с самым быстрым досмотром

Семь дней прошло с момента теракта в «Крокус Сити Холл». Однако ощущение опасности продолжает оставаться в воздухе.

Корреспонденты издания «МК в Новосибирске» провели опрос среди жителей, чтобы узнать их опыт предполётных досмотров в различных аэропортах мира.

Любовь Никонорова, пиар-агент, поделилась своим опытом досмотров в разных аэропортах. В частности, она отметила быстрые и тщательные проверки в Стамбуле, где досмотрщики акцентировали внимание на больших сумках и металлических украшениях. Также она рассказала о своих путешествиях в Ирландию и внимании, уделенном сотрудниками досмотра даже мелким деталям.

Другой опрошенной, Ксении Сливинской, пришлось столкнуться с более строгими мерами безопасности в Таиланде, где осуществлялись отпечатки пальцев и тщательное сравнение фотографий в паспорте.

В дополнение к этому, руководитель службы «Переезд по всему миру» Алена Шамаева подчеркнула важность правильной упаковки грузов и внимание к перевозимым предметам, таким как батарейки в игрушках или специальные разрешения на вывоз культурных ценностей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские конфискованные автомобили отправили в зону СВО.