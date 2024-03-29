Почему День города Новосибирска празднуется в конце июня: рассказал научный сотрудник музея

Научный сотрудник Музея Новосибирска рассказал, почему День города празднуется в конце июня.

Как сообщает Om1.ru, ссылаясь на слова научного сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева, ежегодно День города Новосибирска проходит в последний день июня, такая традиция пошла только с 1994 года. В 1987 году День города отмечался в октябре и был приурочен к 70-летию Великого Октября.

По его словам, в 1988 году праздник решили перенести на летний период — первое воскресенье июня. Еще через год День города отмечать не стали из-за траура по людям, которые погибли при взрыве газопровода в Башкирии, в поездах Новосибирск — Адлер и Адлер — Новосибирск.

В 1990 году празднование перенесли на неделю позднее — на второе воскресенье июня, а в 1993 году 100 лет Новосибирска праздновали два дня подряд — 3 и 4 июля.