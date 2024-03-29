Под Новосибирском школьница родила от отчима

В одном из сел Новосибирской области произошел шокирующий случай — 14-летняя девочка забеременела от своего отчима.

Учителя заметили, что живот девочки стал расти. Когда классный руководитель попыталась разговорить школьницу, та настоятельно отрицала свою беременность. Мать девочки также отвергла подозрения. Она утверждала, что это всего лишь особенность фигуры и все в порядке.

Однако, ситуация продолжала ухудшаться, и школа привлекла социальные службы и полицию. В конце концов, мать согласилась на проведение теста, который подтвердил беременность девочки. Следствие выяснило, что отчим девочки был отцом этого ребенка. Его арестовали.

Он утверждал, что происходящее — недоразумение, и до последнего момента в селе не было известно, кто является отцом ребенка. Школьница родила дочку через две недели после ареста отчима. ДНК-тест подтвердил, что ребенок от него. Мужчина приговорили к 8 годам лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-гендиректора ФК "Новосибирск" Перлова доставили в суд из-за обвинения в мошенничестве.