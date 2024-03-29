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общество

Тренер Идуш дала советы по борьбе с мышечной болью после тренировок

Freepik, authors: skynesher

По ее словам, снять боль помогут массаж и сауна.

Фитнес-тренер Fitstars Иванна Идуш рассказала в беседе с «Секретом фирмы», как справиться с мышечной болью после тренировок. По ее словам, с этим может помочь массаж, баня или сауна, а также качественный сон.

Кроме того, эксперт посоветовала выбирать во время тренировок правильную нагрузку, соблюдать питьевой режим и питание.

Также Идуш рекомендует делать растяжку. Она способствует лучшему восстановлению и облегчает болевые ощущения в мышцах. Вдобавок важно соблюдать баланс сокращения или напряжения мышц и их релаксации или растяжения, резюмировала она.

Напомним, фитнес-тренер Прыгунов рассказал, как не бросить тренировки в спортзале.

#спорт #тренировка
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Дарья Бочкун
журналист

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