В Новосибирске ищут спасателей на пляжный сезон

В Новосибирске муниципалитет объявил о поиске матросов-спасателей на водоемы города.

Спасатели должны будут следить за тем, чтобы на водных объектах Новосибирска пострадавшие получили помощь. Условия трудоустройства включают возраст от 18 до 50 лет, хорошую физическую подготовку, умение плавать, и приветствуются кандидаты с правом управления маломерными судами.

Власти обещают зарплату от 24 тысяч рублей в месяц, а работать нужно будет весь купальный сезон с 15 мая по 15 сентября по сменному графику работы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут участок для переноса пескобазы.