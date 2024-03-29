В Новосибирске ищут участок для переноса пескобазы

4 апреля Горзеленхоз обратиться в профильную комиссию горсовета с просьбой о резервации этой земли.

Мэрия Новосибирска приняла решение о разрыве в одностороннем порядке договоров аренды земельных участков с двумя частными пескобазами, расположенными на правом берегу Оби, недалеко от Димитровского моста.

4 апреля Горзеленхоз обратится в профильную комиссию горсовета с просьбой о резервации этой земли для муниципальных нужд.

Вице-мэр Анна Терешкова заявила, что после принятия решения на комиссии, земельщики должны будут расторгнуть с ними договоры. Возможно, пескобазы захотят уйти в суды, но это не должно сильно отразиться на реализации проекта. Техническое задание на продление набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора уже готово, и проект предполагается реализовать в партнерстве с застройщиками.

Мэрия продлила договоры с пескобазами на аренду земли вплоть до 2028 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разбирают Дворец пионеров на Кирова.