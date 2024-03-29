В Новосибирске разбирают Дворец пионеров на Кирова

В Новосибирске начались работы по разборке перестроенного Дворца пионеров на улице Кирова.

Это связано с первой волной реконструкции, которая затронула город 100 лет назад. Рабочие увеличили этажность зданий, построенных до революции, в центре Новосибирска. Например, к зданию бывшего училища Дома Романовых добавили два этажа, превратив его в детскую больницу в начале постройки современного Красного проспекта.

В начале советской эпохи в Новосибирске были возведены крупные сооружения. На месте нынешней мэрии ранее стояло здание Промбанка в стиле конструктивизма. Однако спустя 20 лет его стало недостаточно вместительным.

Дворец пионеров на улице Кирова в 1990-е годы был преобразован в здание Новосибирсквнешторгбанка, а затем расширился новыми корпусами. В настоящее время здание готовят к сносу, чтобы на его месте возвести высотные жилые дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на улице Ивлева ввели в эксплуатацию 33-летний долгострой.