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общество

В Новосибирске на улице Ивлева ввели в эксплуатацию 33-летний долгострой

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Его строительство началось в 1991 году.

В Советском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию дом, который начали строить в 1991 году. Он находится на улице Ивлева, 160.

Во время строительства долгостроя обанкротилось два застройщика. В 2006 год дольщики, которых обманули, объединились в кооператив и решили достроить дом. Деньги собрали дополнительно, а правительство региона оказало поддержку: были направлены средства МИПов (почти 64 миллиона рублей), а также субсидии на благоустройство придомовой территории. Об этом сообщил министр строительства области Алексей Колмаков.

Напомним, что в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук ввели в эксплуатацию долгострой.



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Нина Раневская
Журналист

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