В Новосибирске восстановили отопление после прорыва теплосети

В пятницу, 29 марта, в Новосибирске восстановлено теплоснабжение в домах на улицах Лескова и Военной.

Отопление отключали из-за аварии на магистральной теплотрассе. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Четыре многоквартирные дома на улицах Лескова и Военной снова получили доступ к теплоснабжению. Работы по устранению дефекта на тепломагистрали продолжаются, чтобы вернуть все дома к обычному режиму отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, что в четверг около 22:00 произошёл порыв теплосети диаметром 800 мм на улице Лескова в Октябрьском районе. Это привело к затоплению улицы Иппордромская в районе ТРЦ «Аура» теплоносителем.

Ранее в Новосибирске рассказали, когда в городе отключат отопление.