В Новосибирске за 62,8 млн продают квартиру с хамамом и сауной

Пятикомнатную квартиру за 62,8 млн рублей продают в Центральном районе Новосибирска.

«Просторная, шикарная квартира свободной планировки с панорамными oкнaми в пол. Светлая квартира за счет панорамных окон», — говорится в объявлении.

В жилище есть большое открытое пространство для семейного отдыха, имеется бильярд, просторная столовая, в одной из ванных комнат расположены джакузи, финская сауна и хамам, система центрального пылесоса — во всех комнатах.

Под цоколем дома расположена автомобильная парковка, места для машин есть и во дворе, который находится за шлакбаумом.

Ранее мы рассказывали, что в историческом центре Новосибирска самая дорогая квартира стоит 135 миллионов рублей.