В Новосибирске забор упал на автомобили

В Новосибирске на улице Крылова ржавый забор упал на припаркованные автомобили.

По данным очевидцев, событие зафиксировано 29 марта. Об этом пишет телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По видеозаписи видно, что опоры забора проржавели, что привело к его падению. Автор поста отметил, что инцидент подчеркивает проблемы инфраструктуры города.

Сигнализация машин, находившихся поблизости, была активирована.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Искитиме мигрант дал взятку полицейскому, чтобы его родственника освободили.