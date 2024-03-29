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проиcшествия

В Новосибирске забор упал на автомобили

Фото: t.me/teleact54

В Новосибирске на улице Крылова ржавый забор упал на припаркованные автомобили.

По данным очевидцев, событие зафиксировано 29 марта. Об этом пишет телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По видеозаписи видно, что опоры забора проржавели, что привело к его падению. Автор поста отметил, что инцидент подчеркивает проблемы инфраструктуры города.

Сигнализация машин, находившихся поблизости, была активирована.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Искитиме мигрант дал взятку полицейскому, чтобы его родственника освободили.

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Игорь Кириченко
Журналист

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