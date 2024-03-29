В Новосибирске забор упал на автомобили

В Новосибирске на улице Крылова ржавый забор упал на припаркованные автомобили.
По данным очевидцев, событие зафиксировано 29 марта. Об этом пишет телеграм-канал «АСТ-54 Black».
По видеозаписи видно, что опоры забора проржавели, что привело к его падению. Автор поста отметил, что инцидент подчеркивает проблемы инфраструктуры города.
Сигнализация машин, находившихся поблизости, была активирована.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Искитиме мигрант дал взятку полицейскому, чтобы его родственника освободили.