В Искитиме мигрант дал взятку полицейскому, чтобы его родственника освободили

Инцидент произошел в сентябре 2023 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Искитимском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который дал взятку сотруднику правоохранительных органов.

По версии следствия и суда, в сентябре 2023 года мужчина передал полицейскому 200 тысяч рублей, что тот прекратил уголовное преследование и освободил из-под стражи его близкого родственника, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков.

Сотрудник полиции рассказал об инциденте своему руководству и мужчину задержали.

Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова отправили в СИЗО.