В Новосибирской области продают коттедж с винным погребом за 58 млн рублей

В поселке Криводановка Новосибирской области был выставлен на продажу коттедж за 58 миллионов рублей. Объявление об этом появилось на сайте N1 29 марта.

Коттедж был построен в 2007 году и имеет площадь 600 квадратных метров, расположен на участке в 17 соток. На участке также имеются баня, зона отдыха, барбекю, гостевая парковка и гараж на несколько автомобилей. Дом состоит из трех этажей, включая один подземный. В цокольном этаже находятся спортивный зал, игровая комната, бильярдная, прачечная, винный погреб и гардеробная.

В доме выполнен свежий ремонт из дорогих натуральных материалов премиум качества и полностью укомплектован мебелью и техникой, которые оставляются новым владельцам в подарок. Расстояние от коттеджа до центра Новосибирска составляет 25 минут езды на автомобиле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за 62,8 млн продают квартиру с хамамом и сауной.