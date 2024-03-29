В Новосибирской области проиндексируют пенсии в апреле

Размер выплаты зависит от категории получателя.

1 апреля 2024 года в Новосибирской области будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщили из пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

Более 80 тысяч жителей получат пенсии в новом размере. Индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер выплаты будет зависеть от категории получателя. Например, дети-инвалиды и инвалиды детства получат по 22 146,5 рублей.

Также будет произведена индексация выплат гражданам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, специалистам ядерного оружейного комплекса, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты из Новосибирска хотят ввести штрафы за свалки после пикников.