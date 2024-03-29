В железнодорожных кассах открыли продажу билетов на автобусы, подвозящие пассажиров из Кыштовки на пригородные поезда

В Новосибирской области продолжается развитие мультимодальных перевозок. В марте 2024 года компания «Экспресс-пригород» запустила в железнодорожных кассах продажу билетов на автобусы, подвозящие пассажиров из села Кыштовка до станции Чаны к электропоездам маршрута Новосибирск – Татарская – Новосибирск. Также в автокассе села Кыштовка можно купить билеты на электропоезда.

Общее время в пути от села Кыштовка до станции Новосибирск-Главный – около 8 часов. Стоимость проезда от станции Новосибирск-Главный до села Кыштовка – 1272 рубля (на автобусе – 800 рублей и на пригородном поезде – 472 рубля), что значительно дешевле поездки на альтернативных видах транспорта.

Подвозящий автобус отправляется из села Кыштовка в 06:00, прибывает в р.п. Чаны в 08:15. Отправление пригородного поезда № 7142 Татарская – Новосибирск-Главный со станции Чаны ежедневно в 09:05, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:11.

Пригородный поезд № 7141 Новосибирск-Главный – Татарская отправляется ежедневно со станции Новосибирск-Главный в 14:02, прибывает на станцию Чаны в 19:08. Автобус из р.п. Чаны до села Кыштовка отправляется в 19:25, прибывает 21:45.

Время указано местное.

При проезде на пригородных поездах и автобусах действуют льготы.

Напоминаем, что в 2023 году билеты на согласованные виды транспорта можно купить в пригородных железнодорожных кассах и автокассах сёл Северное, Венгерово, Здвинск, Усть-Тарка.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в телеграм-боте «Экспресс-пригород».