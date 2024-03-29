Жители Новосибирска заявили, что толпа мигрантов пыталась ночью проникнуть в подъезд многоэтажки

В Новосибирске жители жилого дома напуганы из-за толпы мигрантов.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “На ОбьГЭСе (Новосибирск)” опубликовали запись, в которой местные жители рассказали об инциденте, произошедшем в доме по адресу Часовая 37/1.

По их словам, в 18:00 по местному времени 8 иностранных граждан некоторое время находились возле жилого дома и позже, в 21:00, один из них проник вовнутрь под предлогом, что он живет в одной из квартир. Ему открыли дверь, после чего мужчина начал ломиться в квартиру, но его вовремя прогнали, тогда он начал стучаться к соседям и в балконные окна.

“Как оказалось, эта толпа на днях стояли в две машины на парковке и светили фарами в нашу квартиру”, — написала одна из жильцов дома.

Местные жители очень напуганы и предполагают, что это может быть связано с рассылкой в Telegram-каналах, где недавно начали вербовать детей и взрослых, чтобы устроить очередной теракт.

“Не поддавайтесь на провокации с телеграмм”, — написали в группе социальной сети.

Запрос на данный инцидент был направлен в ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сообщение зарегистрировано в отделе полиции, проводится проверка", — прокомментировали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что ИГ* завербовали устроивших теракт в «Крокус» через Telegram-канал.

* Запрещенная в России террористическая организация