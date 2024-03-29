Зооволонтер из Новосибирской области из-за онкологии похудела почти на 40 кг

У женщины также есть две дочери 13 и 11 лет.

Зооволонтер из Первомайского района Новосибирской области Алксандра Григорьева заболела онкологией. Об этом пишет группа «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

«На счету Саши десятки добрых дел, но теперь помощь нужна ей самой. Впервые в жизни она оказалась в беде, с которой справиться в одиночку не в силах», — говорится в паблике.

Этой зимой женщина обратилась в больницу после того, как почувствовала себя плохо. Врачи быстро поставили ей диагноз — рак. Шансы на выздоровление ограничены из-за тяжести заболевания. Женщина похудела на 37 кг.

Девушка выросла в детском доме. У нее нет родных, способных помочь ей в этот период. Единственными близкими людьми для нее являются ее две дочери, 13 и 11 лет, которые сами нуждаются в заботе и поддержке. Отец девочек, несмотря на то, что его отношения с матерью детей закончились недавно, не желает принимать участие в их жизни и мало интересуется их благополучием.

«Желающим помочь семье Григорьевых предлагаем связаться с Валей по телефону ниже — она подскажет, что нужно девочкам в данный момент, но смесь, которую Саша пьёт, нужна практически всегда. Если же вы хотите помочь им деньгами, то можете перевести любую комфортную для вас сумму по этому же номеру телефона на карту сбербанка с пометкой «Для Саши», — говорится в сообщении.

Реквизиты: 89831334783, Валентина Павловна М