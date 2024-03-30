Детей участников СВО вне очереди примут в школы Новосибирской области

В первые классы школ Новосибирска и области дети участников специальной военной операции будут записаны вне очереди.

Всего в регионе в этом году планируется принять в школы 38 тысяч первоклассников. Запись начнется с 1 апреля, появились нововведения, касающиеся внеочередного порядка предоставления мест. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Замминистра образования региона Владимир Щукин сообщил, что в соответствии с приказом Минпросвещения России, во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях детям военнослужащих и граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, а также погибших при выполнении задач в специальной военной операции.

«Прием в первый класс детей, имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение, а также проживающих на закрепленной территории в Новосибирской области, завершается 30 июня. В муниципалитетах принимаются свои регламенты приема детей в первый класс, которые закрепляют территории за определенными школами. Информация о наличии свободных мест должна обновляться на сайте образовательной организации», — проинформировал Владимир Щукин.

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение могут быть поданы лично, заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через портал Госуслуг.

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