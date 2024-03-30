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общество

Граффити с космонавтом Кикиной нанесут на фасад музея Кондратюка в Новосибирске

Фото: Роскосмос

Дом-музей планируют достроить к концу этого года.

В рамках достройки дома-музея Юрия Кондратюка в Новосибирске планируется нанести граффити с изображением космонавта Анны Кикиной на его фасад.

Этот проект планируют завершить к концу текущего года. Кроме того, на фасаде будет представлено изображение самого Юрия Кондратюка.

Предполагается, что музейная экспозиция станет интерактивной для посетителей. В обновленном здании будут открыты залы, посвященные темам хлеба, космоса, Луны, а также экспозиция «Кто вы, Юрий Кондратюк».

Ранее Сиб.фм сообщал, что «девочка-демон» напомнила освобожденному Кологривому про недавнюю обиду.

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Игорь Кириченко
Журналист

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