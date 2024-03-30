Граффити с космонавтом Кикиной нанесут на фасад музея Кондратюка в Новосибирске

Дом-музей планируют достроить к концу этого года.

В рамках достройки дома-музея Юрия Кондратюка в Новосибирске планируется нанести граффити с изображением космонавта Анны Кикиной на его фасад.

Этот проект планируют завершить к концу текущего года. Кроме того, на фасаде будет представлено изображение самого Юрия Кондратюка.

Предполагается, что музейная экспозиция станет интерактивной для посетителей. В обновленном здании будут открыты залы, посвященные темам хлеба, космоса, Луны, а также экспозиция «Кто вы, Юрий Кондратюк».

Ранее Сиб.фм сообщал, что «девочка-демон» напомнила освобожденному Кологривому про недавнюю обиду.