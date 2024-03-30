Уничтожение тысячи домов и феномен Нахаловки: краевед Голодяев об эволюции стройки в Новосибирске

В последние десятилетия интерес к индивидуальному домостроению снова растет. О том, какой путь прошел новосибирский частный сектор от первых жителей поселка до наших дней и о том, что ждет его в будущем, порталу Сиб.фм рассказал краевед, научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

— С какого момента можно отсчитывать историю индивидуального домостроения в нашем городе? Какими были первые дома?

— Отсчет можно вести с первых постоянных жителей на правом берегу Оби, когда образовался Кривощековский выселок, т. е. с 1877 года.

Тогда люди жили в добротных деревянных домах из толстых бревен. В Сибири дома строили с толстыми стенами — климат диктовал. Часто их украшали обильной резьбой: фризами, наличниками, коньками. Любили, чтобы красиво было.

Строители моста, которые приехали сюда, поначалу рыли землянки, сооружали осиновые времянки. Приезжие купцы, что побогаче, покупали готовые дома у местных. Многие перевозили дома с левого берега, из окрестных деревень.

— Когда появились первые архитектурные решения в индивидуальном домостроении?

— Из сохранившихся старейших домов можно назвать дом Сурикова на Красном проспекте, 22, построенный в 1897 году. Здесь явно уже был архитектурный проект, хотя автор его неизвестен.

А вот у дома Маштакова, построенного в 1903 году (сейчас там Художественное училище), авторство проекта приписывают Андрею Крячкову, но документов нет.

Известен автор проектов дома по Красному проспекту № 26 (дом Вишнякова) и правого крыла дома № 22 (дома Собенниковых и братьев Молчановых). Проект создал томский архитектор Константин Лыгин при участии инженера Хомича.

— Какую эволюцию прошло индивидуальное домостроение до 1909 года?

— Значительную. Начался переход к каменному строительству. Для отделки домов использовался уже не только кирпич, но и местный гранит, что значительно украшало внешний вид зданий. Много стали строить доходных домов, потому что приезжих всегда было в избытке.

— Что изменилось в этой сфере после пожара 1909 года?

— Пожар уничтожил 22 квартала центральной части города — 318 усадеб, 794 деревянных дома самых богатых домохозяев. Каменные дома, которых было еще немного, тоже были обезображены.

Но город отстроили быстро. Уже в апреле 1910 года Городская дума заявила, что город восстановлен. Общие страховые выплаты составили 2 миллиона рублей — это были огромные деньги по тем временам.

И тут уже Управа принимает решение о жесткой регламентации новых построек, наказании штрафом до 100 рублей и сносе незаконно возведенных зданий.

Выходит постановление, запрещающее возводить деревянные постройки в некоторых кварталах центральной части. Все жилые помещения должны быть каменными. Надворные холодные постройки могут быть деревянными, но обязательно под железными крышами.

Строительство каменных домов давалось горожанам непросто — и по финансам, и по менталитету — сибиряки привыкли жить не в холодном камне, а в экологичных деревянных домах. Было много обращений разрешить строить деревянные постройки. В результате позволили строить вторые, жилые этажи домов деревянными, с обязательным разделением домов противопожарными кирпичными брандмауэрами.

Кроме того, вышло постановление об обязательном древонасаждении: каждый домохозяин был обязан посадить перед своим домом лиственные деревья — как естественную преграду огню.

— Феномен Нахаловки в домостроении города — есть ли он?

— Конечно, есть. Первые мостостроители селились по реке Каменке. Туда же переехали старожилы, которых согнали с линии железной дороги. Так образовался огромный район фавел, который просуществовал до 1960-х годов. Но это еще не Нахаловка. Она в другом месте. В начале ХХ века вдоль Оби появились Малая и Большая Нахаловки или Братолюбовка — это был самозахват, самострой. С 1908 года с ними боролись, запрещали, дома сносили, но их отстраивали снова.

Было на Руси такое правило: главное — сложить печь, и, считай, дом у тебя уже есть. Даже если на него нет разрешения. Поэтому часто всем миром начинали возводить сруб и быстро ставили печь, затапливали ее и всё — готово! В понедельник чиновник приходит — а здесь жильем уже пахнет. Потом закрывали крышу и так далее. Пока не приходил очередной чиновник с полицией и говорил: сносим. И опять начиналось сначала.

— В первые пятилетки в СССР внедрялись идеи обобществленного быта. Влияло ли это на индивидуальную жилую застройку в городе?

— Жилые дома в это время стали строить коллективные — на несколько семей. Был переход к многоквартирным домам. Их возводили уже не частники, а организации для своих сотрудников. Индивидуальное строительство постепенно стало уходить на окраины. Активно в 1930-е годы частным сектором стало застраиваться левобережье.

— Каковы особенности индивидуального домостроения в послевоенные годы?

— В то время индивидуальные дома строятся только на окраинах города. Это простые деревянные дома, уже без всяких украшений, небольшие по площади — для того, чтобы как можно больше места оставить под огород-кормилец.

— Что представляло собой индивидуальное домостроение в 1960–1990-е годы?

— Индивидуальное домостроение всё больше уходит. Наоборот, идет расселение того частного жилья, что оставалось в центре. Люди переселяются в новые хрущевки, потом в девятиэтажки на Затулинке, Плехановке, Западном. Причем люди, которые жили в этих лачужках, были рады, что их переселяют в здания, где есть центральное отопление и горячая вода.

Начиная с конца 1980-х индивидуальное домостроение выходит за город: перестраиваются дома на дачах, возникают новые коттеджные поселки. Некоторые хозяева пытаются выделиться — строят разного рода замки с большими участками для отдыха. Это была мода, желание продемонстрировать финансовую успешность. В связи с этим снова становятся востребованы архитекторы и ландшафтные дизайнеры.

— Каким видится индивидуальное домостроение в будущем?

— Будет развиваться сеть коттеджного строительства. Пригород уже занят, надо уходить дальше. Из центра частника, конечно, вытеснят. Причем в недалеком будущем. И жители это отлично понимают.

Хотя и в центре сегодня есть 2–3–4-этажные дома, которые принадлежат частному лицу — он в них живет. Думаю, что эта тенденция сохранится, и их будет даже больше.

На окраины тоже придет многоэтажное строительство. Но и этому есть активное сопротивление. Например, у нас в городе есть примечательный частный сектор — старинная деревня Бугры. Люди себе отстроили дома, коттеджи и не хотят оттуда никуда уезжать. Туда высотки придут в последнюю очередь.