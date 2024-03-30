В декабре 2023 года в Новосибирске 18-летняя девушка провалилась под лед.

По информации регионального МЧС, в один из дней она прогуливалась по Заельцовскому парку и решила пройти по речке. Лед не выдержал нагрузки. Девушка оказалась в воде. Свидетели происшествия пришли помогли ей.

Отмечается, что в 2024 году в Новосибирской области не было других происшествий на воде, связанных с провалами под лед.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полиция задержала женщину, которая продавала воображаемую технику.