В Новосибирске полиция задержала женщину, которая продавала воображаемую технику

В Новосибирске в рамках операции по борьбе с мошенничеством была задержана женщина.

Ей предъявили обвинения в размещении ложных объявлений о продаже бытовой техники по низким ценам на различных интернет-ресурсах и в социальных сетях. По данным правоохранительных органов, после получения оплаты от покупателей, она прекращала контакт и не передавала товар.

Полиция призывает всех, кто пострадал от подобных действий, обратиться за помощью и сообщить о случившемся. Уголовное дело возбуждено, подозреваемая находится под стражей в ожидании следствия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирском Академгородке пропал экспериментальный лис Яша.